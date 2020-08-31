У Києві 21 серпня стало відомо про зникнення місцевого мешканця, який працює рієлтором. З дому він пішов на робочу зустріч, проте з того часу на зв’язок не виходив.

29 серпня правоохоронці провели спецоперацію зі звільнення заручника та затримання семи викрадачів.

Під час обшуків поліція вилучила речові докази, зброю, боєприпаси.

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Чоловіка тиждень утримували у кайданках у напіврозваленому закинутому приміщенні, в одному з сіл Фастівського району.

Заручника постійно били, мордували та вимагали гроші.

У потерпілого численні гематоми та зламана нижня кінцівка.



















Били, мордували і тиждень тримали у кайданках: у Києві викрали рієлтора / 5 фотографий

Викрадення людини на Харківщині

24 липня на Харківщині поліція звільнила чоловіка, якого незаконно утримували члени етнічного злочинного угруповання.

39-річного жителя області викрали троє чоловіків через неіснуючий борг, а родині повідомили, що викупити його можна за $20 тис.

Спецоперація зі звільнення була проведена разом із бійцями КОРДу, оскільки злочинці були озброєні та погрожували батькові потерпілого.