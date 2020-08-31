У Києві викрали рієлтора

У Києві 21 серпня стало відомо про зникнення місцевого мешканця, який працює рієлтором. З дому він пішов на робочу зустріч, проте з того часу на зв’язок не виходив.
29 серпня правоохоронці провели спецоперацію зі звільнення заручника та затримання семи викрадачів.
Під час обшуків поліція вилучила речові докази, зброю, боєприпаси.
Читайте: Катували заради $3 тис: на Чернігівщині затримали грабіжників пенсіонерів
Чоловіка тиждень утримували у кайданках у напіврозваленому закинутому приміщенні, в одному з сіл Фастівського району.
Заручника постійно били, мордували та вимагали гроші.
У потерпілого численні гематоми та зламана нижня кінцівка.
Викрадення людини на Харківщині
24 липня на Харківщині поліція звільнила чоловіка, якого незаконно утримували члени етнічного злочинного угруповання.
39-річного жителя області викрали троє чоловіків через неіснуючий борг, а родині повідомили, що викупити його можна за $20 тис.
Спецоперація зі звільнення була проведена разом із бійцями КОРДу, оскільки злочинці були озброєні та погрожували батькові потерпілого.