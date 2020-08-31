Не випускали через карантин: у Запоріжжі студентка вистрибнула з вікна гуртожитку

У гуртожитку Запорізького державного медичного університету з вікна випала студентка.
Більше тижня тому в одного із мешканців гуртожитку виявили коронавірус, тому всіх студентів закрили на карантин.
Травмована дівчина на ім’я Саламі родом з Морокко: вона хворіє на тяжку форму алергії і саме тоді у неї почалося загострення.
– Наш лікар оглядав її щодня. Не так давно її стан погіршився, однак усі неохідні ліки їй доставляли, – переконує декан другого міжнародного факультету Запорізького медуніверситету Іван Мельник.
Студентка хотіла вийти на вулицю з вікна другого поверху, однак не розрахувала відстані. Її було госпіталізовано до лікарні із компресійним переломом хребта.
За словами сусідів та друзів дівчини, вона почала задихатися і терміново захотіла вийти на вулицю, однак через головний вхід її не пропустила охорона.
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