Не випускали через карантин: у Запоріжжі студентка вистрибнула з вікна гуртожитку

У гуртожитку Запорізького державного медичного університету з вікна випала студентка.

Більше тижня тому в одного із мешканців гуртожитку виявили коронавірус, тому всіх студентів закрили на карантин.

Травмована дівчина на ім’я Саламі родом з Морокко: вона хворіє на тяжку форму алергії і саме тоді у неї почалося загострення.

– Наш лікар оглядав її щодня. Не так давно її стан погіршився, однак усі неохідні ліки їй доставляли, – переконує декан другого міжнародного факультету Запорізького медуніверситету Іван Мельник.

Студентка хотіла вийти на вулицю з вікна другого поверху, однак не розрахувала відстані. Її було госпіталізовано до лікарні із компресійним переломом хребта.

За словами сусідів та друзів дівчини, вона почала задихатися і терміново захотіла вийти на вулицю, однак через головний вхід її не пропустила охорона.

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Самогубство жінки на Черкащині

У місті Звенигородка 30-річна жінка вчинила самогубство на очах у трирічної доньки, вистрибнувши з вікна на четвертому поверсі.

Коли швидка привезла її до лікарні, вона ще була жива.

Політравми, тяжка черепно-мозкова травма, переломи нижньої щелепи та кісток тазу не залишили жодного шансу на спасіння.

Сусіди розповіли, що жінка нібито була вагітна, і родина змушувала її зробити аборт.