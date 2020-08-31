Погрожував та стріляв у повітря: на Вінниччині чоловік відібрав авто у таксиста

На Вінниччині поліцейські затримали озброєного викрадача автомобіля. 30 серпня, 25-річний грабіжник погрожуючи пістолетом, відібрав у таксиста легковик Cherry Amulet.

Чоловік викликав таксі та попросив 28-річного водія відвезти його у Вінницький район. Біля одного з сіл, погрожуючи пістолетом та здійснивши декілька пострілів, зловмисник вигнав таксиста і втік на його авто.

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Поліцейські ввели оперативний план Перехоплення та виявили авто, яке їхало у напрямку сусідньої Хмельницької області.

Отриману інформацію оперативники передали колегам з Старокостянтинівського району, які й затримали зловмисника.

Правопорушником виявився 25-річний житель Житомирської області. У червні 2020 року його звільнився з в’язниці.

Зловмиснику загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна або без такої.

Вбивство на Вінниччині

У Бершаді на Вінниччині поліція розслідує жахливе вбивство – чоловік вбив свою кохану та заховав тіло у полі з кукурудзою.

33-річну Ганну поліція розшукувала понад тиждень. На труп дівчини натрапили посеред поля, за кілька кілометрів від міста.

Джерело: Відділ комунікації поліції Вінницької області