Розірвав одяг і зняв з себе білизну: у Борисполі чоловік намагався зґвалтувати 4-річну дівчинку

У Борисполі на АЗС чоловік викрав 4-річну дівчинку, яку хотів зґвалтувати. Він відвіз дитину у поле біля аеропорту, де зупинив автомобіль.

29-річний зловмисник зізнався, що розірвав одяг на дівчинці, а собі хотів одягнути презерватив і зґвалтувати дитину.

Але, на щастя, працівники поліції встигли вчасно і чоловік не встиг заподіяти шкоди дівчинці.

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Затриманий до цього у кримінальних справах не фігурував. Кілька років тому він відкрив неподалік школи невеличку крамничку з канцтоварами, де працював особисто і завжди був ласкавий із дітьми.

Місцеві жителі припускають, що на злочин чоловік наважився через те, що напередодні від нього пішла дівчина з дитиною.

Викрали 4-річну дівчинку у Борисполі 28 серпня о 20.00. Викрадач скористався тим, що мати дитини відволіклася.

Під час розрахування за пальне, він взяв дівчинку, посадив її до авто і поїхав у невідомому напрямку.