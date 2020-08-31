Поліція України має нові факти, які доказують непричетність до вбивства італійського журналіста Андреа Рокеллі українського нацгвардійця Віталія Марківа.

Слідство провело ряд експертиз і слідчих експериментів, які доказують, що Марків не стріляв з міномета по місцині, де перебували журналісти, заявив глава МВС України Арсен Аваков.

– Встановлено, що відстань між позицією, на якій ніс службу Марків, та місцем загибелі журналіста Рокеллі, становить 1 кілометр 760 метрів. З позиції солдата Марківа місце загибелі взагалі не проглядалося та було поза візуальним спостереженням, – заявили на брифінгу МВС.

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Також українські слідчі знайшли свідків, які дають переконливі покази щодо невинуватості нацгвардійця Віталія Марківа.

Хто такий Віталій Марків

Віталій Марків жив до війни у Італії, має подвійне громадянство – України та італійське. з початку війни з РФ, повернувся в Україну та пішов на службу до батальйону Національної гвардії ім. Кульчицького.

Відвоював рік та повернувся до італійської Павії. Затримали екс-бійця в Італії 30 червня 2017 року.

Суд над Марківим

12 липня 2019 року італійський суд засудив Віталія Марківа до 24 років позбавлення волі.

Апеляційний суд округу Ломбардія мав розглянути апеляційну скаргу Марківа навесні 2020 року. Але у зв’язку з пандемією коронавірусу, засідання відклали на невизначений термін.

У клопотанні захист просить остаточно і беззастережно виправдати Марківа.