У Дагестані лікарі дістали мертву змію з жінки, яка заповзла в неї в одному з сіл.

Рептилію діставали зі шлунка.

Відео операції опубліковано в Facebook.

Змія заповзла до роту сплячої під деревом жінки з села Левашо.

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Медики провели операцію і витягли змію, яка була завдовжки понад метр.

Однак у Міністерстві охорони здоров’я Дагестану спростували операцію з витягання змії зі шлунку.

– Це не відповідає дійсності. Не було факту, що в медичних установах витягували змію зі шлунка жінки. Це не в наших медичних установах – не в Дагестані. У нас такого випадку не було, щоб змія забралася в рот. Ми просто обдзвонили медичні установи – ніде такого не було у нас, – заявили в Міністерстві охорони здоров’я Дагестану.

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