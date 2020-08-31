Марш рівності в Одесі: за дрібне хуліганство затримали 12 людей

В центрі Одесі поліція затримала 16 порушників громадського порядку.

Під час акції на підтримку представників ЛГБТ+ група їхніх противників у натовпі розпилила газ та закидала людей яйцями.

В результаті до медичного закладу доставили двох поліцейських та затримали 16 людей.

Сьогодні поліція додала, що після перевірки до адміністративної відповідальності за фактом дрібного хуліганства та непокори законному розпорядженню поліцейські притягнули дванадцятьох осіб.







В учасників Маршу рівності в Одесі хімічні опіки, поліцейські в лікарні / 2 фотографии

Ще трьох неповнолітніх після взяття пояснень передали батькам.

– За фактом насильства щодо одного з працівників правоохоронного органу розпочато досудове розслідування за ч.2 ст.345 Кримінального кодексу України. В рамкам зазначеного кримінального провадження за ст.208 Кримінального процесуального кодексу України затримано 17-річного правопорушника, – зазначили в поліції.

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Окрім цього у 24-річної учасниці маршу діагностували хімічний опік очей, обличчя та шиї першого ступеня.

Вона вказала, що в її бік під час заходу вилили невідому речовину.

Що сталося в Одесі

У неділю, 30 серпня, вулицями міста пройшов ЛГБТ-марш. Паралельно на Приморському бульварі зібралися активісти організації Традиція і порядок.

В результати сутичок затримали 16 людей.