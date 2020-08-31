У Росії тривають слухання у справі про смертельне ДТП за участю Михайла Єфремова. Актор вперше дає свідчення у своїй справі.

За його словами, він погано пам’ятає цей день.

– Я смутно цей день починаю пам’ятати. З п’яти, може, з трьох вечора. Десь в цей час я їхав на таксі, шукав пиво. Чи був я у кого-то в цей час, я не пам’ятаю. Тому що був у п’яному стані, – сказав Єфремов.

Також він додав, що не пам’ятає, як опинився в машині, тому що був дуже п’яним.

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– Але краще не брати до уваги мої свідчення, тому що я був сильно п’яний. І я не розумію, звідки у мене наркотики. Як в моїй крові лікар знайшла кокаїн, – сказав Єфремов.

Актор не впізнав себе на відео, яке йому показали.

– Я не вважаю, що на відео я визнав свою провину, я спробував пояснити і принести співчуття, – додав Єфремов.

Також він сказав, що визнав тоді провину з похмілля.

ДТП з Єфремовим

8 червня на Смоленській площі у Москві машина Єфремова виїхала на зустрічну смугу, де протаранила фургон, водій якого помер у лікарні.

Встановлено, що актор перебував за кермом у стані алкогольного і наркотичного сп’яніння. Після ДТП Єфремов записав відео, в якому визнав провину і вибачився перед сім’єю потерпілого.