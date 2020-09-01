Чоловіка, який зруйнував знак Україна на Луганщині, засудили до 2 років тюрми

Суд Луганської області засудив до двох років позбавлення волі чоловіка, який зруйнував знак Україна біля КПВВ Станиця Луганська.

Інцидент стався у липні: перебуваючи біля лінії зіткнення п’яний чоловік поводив себе агресивно та розтрощив літери конструкції знаку.

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Як потім пояснив затриманий, він розізлився через те, що прикордонники не пропустили його до окупованого Луганську через відсутність перепустки та паспорта.

Згідно з вироком суду це вже дев’ята кримінальна справа фігуранта.

Зважаючи на це, 52-річний чоловік отримав реальний термін. Окрім цього, дії, кваліфіковані як хуліганство, оцінили у 3 150 грн штрафу.

Наруга над прапором України

Наприкінці липня на Луганщині 25-річний чоловік зірвав та спалив прапор України, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння.

Злочинні дії правоохоронці кваліфікували за ст. 338 КК України – Наруга над державними символами.

За скоєне йому загрожує штраф до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (станом на 2020 рік сума одного становить 2 102 грн).

Джерело: Прокуратура Луганської області