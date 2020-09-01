Кульові поранення і зламані ноги: бізнесмена з Києва тиждень катували в покинутому будинку

48-річного київського бізнесмена викрали в столиці і більше тижня катували. Чоловіка вивезли в покинутий будинок і вимагали понад $2 млн.

Бізнесмен займався нерухомістю. Викрадення сталося після того, як він приїхав на ділову зустріч. Після неї він повинен був поїхати подивитися земельну ділянку.

На вулиці йому вкололи седативну речовину і вивезли в глухе село. У будинку йому дали лише матрац. Руки чоловіка знаходилися в наручниках всі вісім днів, які він знаходився в цьому будинку.

Читайте: Катували заради $3 тис: на Чернігівщині затримали грабіжників пенсіонерів

Коли охоронці відволіклися, бізнесмен намагався втекти і зістрибнув з другого поверху будинку. В результаті він зламав обидві ноги. Після цього в його сторону було скоєно два постріли – один в голову, а другий в живіт. Кулі були з пневматичного пістолета, тому чоловік зміг вижити.

Про те, що бізнесмена викрали розповіла його дружина, але знайти бандитів виявилося непросто.

Чоловік знав своїх викрадачів. Всі вони не мали проблем із законом. Їм допомагав колишній співробітник поліції.

Під час обшуків було знайдено цілий арсенал зброї. Один з викрадачів служив в АТО. За даними поліції, зброя може бути звідти.

Зловмисникам загрожує від трьох до семи років позбавлення волі.

Викрадення сталося 21 серпня. Чоловік працював ріелтором у столиці.

29 серпня правоохоронці провели спецоперацію зі звільнення заручника та затримання семи викрадачів.