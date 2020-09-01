Прокурори повідомили організатору фінансової піраміди підозру у шахрайстві з фінансовими ресурсами, а також у ”відмиванні” грошей, здобутих злочинним шляхом.
За даними слідства, до організації фінансової піраміди причетні понад 20 осіб та задіяні більше 100 підконтрольних юридичних осіб.
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Учасники злочинної схеми збирали грошові кошти громадян, у тому числі з використанням банківських рахунків благодійної організації. Надалі вони заволодівали цими коштами у шахрайський спосіб.
За даними слідства, щоб легалізувати кошти, організатори придбали один з островів Дніпровського каскаду з об’єктами нерухомості, 18 елітних позашляховиків за $100 тис., коштовності та інше рухоме та нерухоме майно, орієнтовною вартістю понад $250 млн.
За даними ЗМІ, мова йде про компанію B2B jewerly.
Обшуки у B2B jewelry
СБУ 27 серпня провела 48 обшуків за адресами організаторів фінансової піраміди у Київській та Вінницькій областях, а також в Одесі.
Нині встановлено, що вони привласнили $250 млн понад 600 тис. вкладників.