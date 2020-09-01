Пожежа на трасі Київ-Одеса: згорів автобус

1 вересня близько 15.00 поблизу села Cніжки на трасі Київ-Одеса загорівся рейсовий автобус СЕТРА.
Коли почалося загоряння в салоні було 20 пасажирів. Всі вони встигли вчасно вийти, жертв і постраждалих немає.
На місце прибули рятувальники восьмої ДПРЧ смт Ставище.
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Пожежа була усунена о 16.57. До ліквідації залучалися сім осіб особового складу та дві одиниці техніки.
Всі обставини події з’ясовуються.
У Золотоноші згоріли 12 автобусів
24 серпня рятувальники отримали виклик про пожежу на території автотранспортного підприємства в Золотоноші Черкаської області.
Загоряння автобуса помітив охоронець автопарку.
Техніка стояла дуже щільно – і це призвело до швидкого поширення вогню. Загалом згоріли 12 автобусів, один пошкоджений і чотири вдалося врятувати.