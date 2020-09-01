У Хмельницькій області 8-річний хлопчик вистрілив в око сестрі з гвинтівки

У Хмельницькій області 8-річний хлопчик поранив свою 10-річну сестру з пневматичної гвинтівки.

Дівчинку госпіталізували без свідомості з кульовим пораненням ока у районну лікарню міста Старокостянтинів. Вона перебуває у тяжкому стані у реанімації.

За інформацією поліції, хлопчик взяв до рук пневматичну гвинтівку, яка стояла в кімнаті без нагляду, і вистрілив один раз. Через необережність він влучив у ліве око своїй сестрі, яка тоді перебувала у ванній кімнаті.

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Відомо, що пневматична гвинтівка належить 23-річному чоловіку старшої сестри обох дітей. Наразі відкрите кримінальне провадження за ч. 1 ст. 128 КК України — необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження.

Наприкінці червня схожа трагедія сталася у Львові, де батько вистрілив у сина, а потім собі в голову. Стрілянина виникла під час сварки, обох постраждалих госпіталізували.