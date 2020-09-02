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Факти / Надзвичайні події

Під Одесою військовий оптом продавав боєприпаси

В Одеській області на гарячому затримали військовослужбовця однієї з військових частин ЗСУ.

– Лише за останні два дні, 31 серпня і 1 вересня, він продав цивільній особі 880 патронів калібру 7,62×54 за 10 тис. грн, а також сім гранат РГД без запалів – за 3,5 тис. грн іншій людині, – розповіли у Військовій прокуратурі Південного регіону України.

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Зараз правоохоронці готуються до обшуків за місцем проживання фігуранта і його можливого спільника, а також у військовій частині.

Йому загрожує покарання за ч. 1 ст. 263 КК України.

  • Під Одесою військовий оптом продавав боєприпаси
  • Під Одесою військовий оптом продавав боєприпаси
  • Під Одесою військовий оптом продавав боєприпаси
  • Під Одесою військовий оптом продавав боєприпаси
  • Під Одесою військовий оптом продавав боєприпаси
  • Під Одесою військовий оптом продавав боєприпаси
Під Одесою військовий оптом продавав боєприпаси / 3 фотографии

Схрон на Одещині

51-річний чоловік на Одещині тримав вдома цілий арсенал зброї.

Поліцейські виявили п’ять гвинтівок, автомат, кулемет, револьвер, пістолет і два корпуси гранат РГД-33.

Нині чоловікові загрожує від трьох до семи років позбавлення волі.

Джерело: Військова прокуратура Південного регіону

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