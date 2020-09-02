У Дніпрі п’яний чоловік випав з маршрутки під час руху

У Дніпрі на повороті з вулиці Гвардійської на Маяковського чоловік під час руху випав з маршрутки.
Щойно маршрутка повернула на вулицю Маяковського, із задніх дверей на проїжджу частину випав чоловік.
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Йому поталанило, адже водій автомобіля, який їхав слідом встиг вчасно загальмувати.
Голова профспілки автоперевізників Дніпра Михайло Тонконогий заявив, що пасажир відкрив двері самостійно. За попередніми даними, у чоловіка були ознаки алкогольного сп’яніння. Пасажир ні в поліцію, ні до медиків не звертався.
У Києві двоє чоловіків викрали маршрутку
У столиці двоє чоловіків викрали маршрутку Богдан, коли водій на зупинці відійшов до магазину. Далі ганялись на ній у дворі багатоповерхівки по вулиці Тульчинській.
Хлопці влаштували із двору автодром – їздили на великій швидкості, виїжджали на бордюри та під час поїздки передавали кермо один одному.