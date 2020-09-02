У Києві “замінували” бізнес-центр Парковий на Парковій дорозі, 16 а.

У цей час у приміщенні проводилася Міжнародна конференція діалог про правосуддя-2. На ній мали обговорити судову систему в Україні та світові практики.

На місце прибули правоохоронці та кінологи.

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Народний депутат від Слуги народу Олександр Качура пізніше повідомив, що конференція продовжилася.

– “Жартівники”. Нічого не знайшли. Зараз у партійному офісі проходить конференція з судової реформи. Вже повернулися до роботи, – написав він.

“Мінування” в Харкові

22 липня в Харкові невідомий повідомив про мінування понад 200 об’єктів інфраструктури міста. Зокрема, медичні установи, торгові центри, залізничний та автовокзал, готелі та банки.

Правоохоронці оглянули 208 об’єктів та евакуювали 720 осіб.