В Одесі вже декілька днів розшукують іноземця. Його запросила на прогулянку на яхті власниця БДСМ-бару.

За словами друга зниклого, 21-річний хлопець зібрався на вечірку, куди його запросила близька подруга, власниця клубу для дорослих.

– Вони зателефонували мені та сказали, що він зник. Я не зрозумів, що означає, що він зник? Вони навіть зателефонували не мені особисто, а моїй колишній прибиральниці, – розповідає друг хлопця.

Зниклий нігерієць нещодавно закінчив Сумський національний університет. Економіст за фахом, але танцюрист і співак за покликом душі. Поїхав на відпочинок до Одеси та оселився у свого друга. У вересні планував повертатися додому – в Африку.

Того дня на яхті були четверо жінок, двоє чоловіків, капітан та його помічник.

Ніхто із компанії не помітив як і коли зник хлопець.

– Калеб роздягнувся, залишив на стільці, поруч зі мною, свою панаму, телефон, зняв годинник і пішов у бік драбини, котра спускалася в воду. Я бачила, як він пішов плавати з іншими гостями. А вже за кілька хвилин я почула, що його шукають. Це були найстрашніші хвилини того дня. Вони здалися вічністю. Пізніше – паніка, страх, ступор, відчуття безвиході, сльози, надія, рятувальники, поліція, друзі Калеба, – розповідає жінка.

На пошуки зниклого друга хлопець вже витратив понад 40 тис. грн. Але поки що все марно. У поліції ж провадження відкрили за статтею умисне вбивство. Хоча все поки що вказує на нещасний випадок.

– Допитані всі особи, які перебували на вказаній яхті Венеція. Встановлено, що громадянин Нігерії самостійно стрибнув з яхти та плаваючи біля неї, зник з поля зору всіх учасників, що перебували на яхті, – розповідають в поліції.

За словами друга хлопця, він не міг плавати.

– Він не вміє плавати, і я не вірю, що він навмисно пішов у воду, але я не можу бути упевненим в цьому. Адже це була вечірка, його могли чимось напоїти. Можливо, його хтось випадково зіштовхнув. Я маю на увазі, що вони дуркували, а коли з’ясували, що він не вміє плавати – спробували врятувати, але не змогли, – припускає друг зниклого.

Біля Італії згорів човен з мігрантами

Нещодавно в Італії загорівся човен, в якій знаходилися мігранти.

Тоді в пожежі загинули двоє чоловіків і жінка, ще три людини зникли безвісти. Двоє знаходяться у важкому стані.