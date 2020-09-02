У Житомирі через необережне поводження зі зброєю помер першокурсник

У вівторок, 1 вересня, в Житомирі через необережне поводження зі зброєю загинув курсант військового інституту ім. Королева.

– З жалем повідомляємо, що 01.09.2020 курсант набору 2020 року Хоровський Максим Андрійович загинув в результаті необережного поводження зі зброєю, – йдеться в повідомленні на сайті інституту.

Зараз обставини і причини загибелі курсанта вивчають служба правопорядку ЗСУ, Військова прокуратура Житомирського гарнізону та Нацполіція.

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Смерть поліцейської в Дніпрі

У червні 2020 року стало відомо про смерть поліцейської в Дніпрі. 30-річна співробітниця правоохоронних органів застрелилася у власному кабінеті.

Швидка відразу привезла поранену в обласну лікарню. За її життя медики боролися до останнього, однак постріл виявився смертельним.

Поруч з тілом знайшли табельний пістолет Макарова. За попередньою версією слідства, поліцейська наклала на себе руки.