Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Логотип сайта
Поиск
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Надзвичайні події
Юлія Ляхова |

У Житомирі через необережне поводження зі зброєю помер першокурсник

У вівторок, 1 вересня, в Житомирі через необережне поводження зі зброєю загинув курсант військового інституту ім. Королева.

військові

– З жалем повідомляємо, що 01.09.2020 курсант набору 2020 року Хоровський Максим Андрійович загинув в результаті необережного поводження зі зброєю, – йдеться в повідомленні на сайті інституту.

Зараз обставини і причини загибелі курсанта вивчають служба правопорядку ЗСУ, Військова прокуратура Житомирського гарнізону та Нацполіція.

Читайте: Зарізав та хотів утекти: на Харківщині чоловік вбив колишню співмешканку

Смерть поліцейської в Дніпрі

У червні 2020 року стало відомо про смерть поліцейської в Дніпрі. 30-річна співробітниця правоохоронних органів застрелилася у власному кабінеті.

Швидка відразу привезла поранену в обласну лікарню. За її життя медики боролися до останнього, однак постріл виявився смертельним.

Поруч з тілом знайшли табельний пістолет Макарова. За попередньою версією слідства, поліцейська наклала на себе руки.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка