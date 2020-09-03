3 вересня після обіду виникла пожежа в Києві – загорілась квартира у 25-поверховому будинку в Шевченківському районі.

Горіла квартира на 24 поверсі на вулиці Сікорського, 4, що біля посольства США.

Внаслідок пожежі у Києві загинула одна людина.

Як повідомили Фактам ICTV у прес-службі ДСНС України в Києві, загиблий, тіло якого знайшли в квартирі, попередньо, брат власника.

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Водночас у службі додали, що власник квартири врятувався від вогню, вилізши на кондиціонер. Чоловік отримав опіки.

Однак згодом на сайті ДСНС зазначили, що під час проведення розвідки, було виявлено тіло власника помешкання.

Під час пожежі у Києві очевидці зняли на відео чоловіка, яка виліз із вікна і стояв на кондиціонері, щоб врятуватися від вогню.

Повідомлення про пожежу надійшло о 16.43, а станом на 18.03 вогнище локалізували, ліквідація триває.