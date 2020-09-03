Пожежі у Харківській області: збитки оцінюють у понад 640 млн грн

Масштабні пожежі у Харківській області завдали мільйонних збитків регіону.

За попередніми оцінками, збиток від стихії – 644,3 млн грн.

Десятки сімей залишилися без даху над головою. Цим людям, за словами міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова, виплатять компенсації у розмірі близько 300 тис. грн.

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За останньою інформацією рятувальників, ситуація у регіоні перебуває під контролем, вогонь не поширюється.

Пожежі в Харківській області

2 вересня у Харківській області спалахнули пожежі, стихія поширилася у Дворічанському районі та під Чугуєвом.

На місці події працювали рятувальники. Також президент України Володимир Зеленський зібрав термінову нараду, після чого до регіону вирушили представники уряду.

До ліквідації вогню залучили авіацію.

Джерело: Харківське обласне управління лісового та мисливського господарства, ДСНС

Фото: ДСНС