PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Надзвичайні події

У Харківській області через пожежі евакуювали жителів двох населених пунктів

У Харківській області через пожежі евакуювали жителів двох сіл – Гороб’ївки і Гряниківки.

Про це у своєму Twitter повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

Він зазначив, що площа лісової пожежі у Харківській області становить близько 100 га, її гасять по периметру.

Читайте: У Харківській області зупинено рух поїздів через пожежі

На гасінні пожежі наразі сконцентровані сили ДСНС, також туди направляють спеціальну техніку.  Крім того, на місці навіть створили спеціальний штаб координації.

Пожежа у Харківській області виникла 2 вересня. Вогонь спалахнув на території Дворічанського лісництва між селами Гороб’ївка та Гряниківка та охопив 400 га лісу.

Через сильний вітер вогонь перекинувся на населені пункти, в одному з них згоріли вісім будинків.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка