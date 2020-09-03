У Харківській області через пожежі евакуювали жителів двох сіл – Гороб’ївки і Гряниківки.

Про це у своєму Twitter повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

Він зазначив, що площа лісової пожежі у Харківській області становить близько 100 га, її гасять по периметру.

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На гасінні пожежі наразі сконцентровані сили ДСНС, також туди направляють спеціальну техніку. Крім того, на місці навіть створили спеціальний штаб координації.

Харківська область – площа лісової пожежі близько 100 га. Проводимо гасіння по периметру. Концентруємо сили ДСНС, направляємо спеціальну техніку. Створено спеціальний штаб координації на місці. Евакуйовані жителі с. Гороб’ївка й Гряниківка. Загрози іншим населеним пунктам немає pic.twitter.com/MO3qPNTgca — Arsen Avakov (@AvakovArsen) September 2, 2020

Пожежа у Харківській області виникла 2 вересня. Вогонь спалахнув на території Дворічанського лісництва між селами Гороб’ївка та Гряниківка та охопив 400 га лісу.

Через сильний вітер вогонь перекинувся на населені пункти, в одному з них згоріли вісім будинків.