Пожежа у Києві: біля посольства США загорілася 25-поверхівка

Поблизу посольства США в Україні загорілася квартира на 24-му поверсі багатоквартирного будинку.
Пожежа сталася у Шевченківському районі на вул. Сікорського, 4 у 25-поверховому житловому будинку.
Рятувальники ДСНС, які прибули на місце надзвичайної події, врятували власника квартири.
О 18.03 пожежу в квартирі локалізовали, а пізніше загасили. На місці пожежі виявлено тіло чоловічої статі.
Власник квартири врятувався, вилізши на кондиціонер
Очевидці зняли на відео чоловіка, яка виліз із вікна і стояв на кондиціонері, щоби врятуватися від вогню.
У прес-службі ДСНС України в Києві повідомили Фактам ICTV, що чоловік на відео – власник квартири, якого врятували. Він отримав опіки.
Водночас загиблий, тіло якого знайшли в квартирі, попередньо, брат власника.
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Друга пожежа у висотці в Києві за добу
Ввечері 2 вересня рятувальники ДСНС загасили пожежу в хмарочосі Taryan Towers.
Вогонь охопив 34-й поверх 35-поверхової недобудованої будівлі.
Пожежу в Taryan Towers було видно за кілометри.