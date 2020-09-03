У Німеччині знайшли тіла п’ятьох дітей у зачиненій квартирі

Тіла п’ятьох дітей виявили поліцейські у квартирі у місті Золінген на заході Німеччини.

У поліції міста заявили, що підозрюють у вбивстві дітей 27-річну матір, яка днем раніше кинулась під потяг у сусідньому місті Дюссельдорф.

Поліція виявила тіла трьох дівчаток та двох хлопчиків – у віці від одного до восьми років. Також врятували пораненого 11-річного хлопця.

Читайте: Намагалася загасити вогонь: в Києві у пожежі постраждала 10-річна дівчинка

– Мати дітей знаходиться у лікарні під охороною поліції. Подробиці трагедії нині невідомі, і саме це ми намагаємось з’ясувати, – заявив прес-секретар поліції Стефан Вайанд.

Поліція заявила, що сподівається дізнатись більше після спілкування з матір’ю.

Діти викрали авто

У США 7-річний хлопчик та його 6-річний брат викрали автомобіль у своєї бабусі, аби покататися.

Старший хлопчик не впорався з керуванням і врізався в огорожу. Авто перекинулося, протаранило дерево і загорілося. Діти загинули на місці події.