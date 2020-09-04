У Лук’янівському СІЗО загинув підозрюваний, за словами керівництва, смерть настала через проблеми з серцем.

Чоловік був за гратами три тижні. До нього регулярно приходила мати та приносила передачі. Про смерть сина жінка дізналася випадково, коли знову прийшла до СІЗО.

– Мене визвали, віддали паспорт, сказали, щоб підійшла на прохідну. Там вийшли хлопці і сказали, що сина нема, – розповідає мати загиблого.

З’ясувалося, що чоловік загинув. Але за чотири доби керівництво СІЗО не сповістило ані рідних, ані адвоката.

– Якщо людина померла своєю смертю – мали в той же день повідомити родичів або мене, як захисника. Чому мовчали, оце питання на мою думку мовчали щоб приховати давність нанесених тілесних ушкоджень, – каже адвокат підозрюваного.

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Родичі розповідають, що чоловік кілька разів дзвонив і просив знайти та передати йому $10 тис. Чоловік розповів, що місцеві авторитети вимагають поповнити злодійську касу, і що його вже поставили на лічильник. А несплата означає смерть.

– Казав, що потрібні гроші. Потрібно спочатку одна була сума, потім інша. Казав, що йому там дуже погрожують і незрозуміло чим це може завершитися, – каже знайома загиблого.

І коли чоловік не заплатив – його просто вбили, впевнені рідні. На тілі Олександра вони нарахували десятки забоїв та синців. Навіть щільний грим не зміг їх приховати.

У висновках судмедекспертів про синці на тілі ув’язненого немає жодного слова. Матері видали заключення, що у чоловіка, який був снайпером, прихопило серце.

– Його затримали за підозрою у виготовленні та торгівлі наркотиками. Вже на третій день перебування у СІЗО, чоловікові почали погрожувати і керівництво ізолятора було в курсі, – стверджує його адвокат.

Також вона додала, що чоловік імітував суїцид для того щоб його перевели безпосередньо на лікувальний корпус, щоб уникнути бійок.

За фактом смерті поліцейські відкрили кримінальне провадження.

Нещодавно гулянка під магазином у селищі Димер Київської області закінчилася смертю 62-річного електрика. За версією поліції, його кулаками забив до смерті 26-річний односельчанин.