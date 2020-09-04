У Полтавській області горить сміттєзвалище, вогонь гасіння півсотні рятувальників.

Вогонь спалахнув ще 3 вересня на міському сміттєзвалищі твердих побутових відходів, що знаходиться поблизу села Макухівка.

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Вогонь знищив сміття на площі 2,2 га.

Через займання, у Полтаві фіксують смог. Більш небезпечна ситуація склалася для мешканців вищих поверхів будинків, розташованих на вищих точках міста, пише видання Моя Полтавщина.























Під Полтавою другий день горить сміттєзвалище / 6 фотографий

Пожежа у Харківській області

Пожежники продовжують гасити окремі осередки пожежі у Харківській області. Горить лісова підстилка на території Дворічанського лісництва.

Збитки від вогню оцінили у 644,3 млн грн.

Джерело: Державна служба з надзвичайних ситуацій, Моя Полтавщина

Відео і фото: Державна служба з надзвичайних ситуацій, Моя Полавщина