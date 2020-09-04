СБУ оголосила підозру священику з “ДНР”, який катував українських полонених

Російському священику, який допитував українських полонених у “ДНР”, заочно повідомили про підозру.
Священик працював з бойовиками “ДНР”.
Він служив в одному з храмів Донецька. У 2014 році священик приєднався до 11-го окремого мотострілецького полку Схід так званої ДНР, як військовий капелан і полковий священик.
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Пізніше його “підвищили” до помічника командира по роботі з віруючими бойовиками.
Перебуваючи на цій посаді, він неодноразово брав участь у допитах українських полонених і тортурах, а також давав вказівки щодо незаконного ув’язнення громадян.
Досудове слідство триває.
На Харківщині затримали військового ЗСУ
28 серпня в Харківській області СБУ викрила діючого військовослужбовця ЗСУ, який у минулому співпрацював з бойовиками “ДНР”.
У липні 2014 року він приєднався до незаконних збройних формувань терористичної організації.
На посаді стрілка у складі так званих спецназі ДНР і батальйоні Оплот він виконував обов’язки патрульного, охороняв підконтрольні бойовикам об’єкти і місцевість.