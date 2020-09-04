Пожежники продовжують гасити окремі осередки пожежі лісової підстилки на території Дворічанського лісництва у Харківській області.
Пожежа тут спалахнула 2 вересня, повідомили у ДСНС.
– Відкритого вогню немає, триває гасіння окремих осередків жевріння лісової підстилки у всередині контрольованого периметра, – зазначено у зведенні відомства.
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До гасіння залучені 479 осіб і 78 одиниць техніки, зокрема 2 пожежні літаки та вертоліт. Вони здійснили 73 скидання.
Пожежа у Луганській області
Продовжується гасіння трьох осередків пожеж сухої трави та лісу між селами Лопаскине та Лобачеве Новоайдарського району і селі Болотене Станично-Луганського району, які виникли 2 вересня.
Відкритого вогню не спостерігається, проводиться догашування окремих осередків у всередині контрольованого периметру.
Збитки від пожеж
644,3 млн грн збитків нанесли масштабні пожежі у Харківській області.
За словами міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова, постраждалим виплатять компенсації у розмірі близько 300 тис. грн.