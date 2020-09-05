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Факти / Надзвичайні події

Біля Рівного жінка застрелила чоловіка та ледь не вбила доньку

У Рівненській області жінка застрелила чоловіка та поранила 13-річну доньку. До цього вона сама намагалася вчинити самогубство.

За даними поліції, у будинку, де мешкала сім’я, вночі пролунали постріли. 45-річний чоловік загинув на місці, а дівчинку з множинними проникаючими пораненнями грудної клітки госпіталізували.

– Потерпілий ще зміг зателефонувати до батька, який викликав поліцію. Однак від спричинених травм 45-річний власник будинку загинув, – додали у Нацполіції.

Маму дівчинки забрали до лікарні із різаними ранами рук та кульовим пораненням у скроню без свідомості.

  • Вбивство на Рівненщині: жінка застрелила чоловіка і поранила доньку
  • Вбивство на Рівненщині: жінка застрелила чоловіка і поранила доньку
  • Вбивство на Рівненщині: жінка застрелила чоловіка і поранила доньку
  • Вбивство на Рівненщині: жінка застрелила чоловіка і поранила доньку
  • Вбивство на Рівненщині: жінка застрелила чоловіка і поранила доньку
  • Вбивство на Рівненщині: жінка застрелила чоловіка і поранила доньку
  • Вбивство на Рівненщині: жінка застрелила чоловіка і поранила доньку
  • Вбивство на Рівненщині: жінка застрелила чоловіка і поранила доньку
  • Вбивство на Рівненщині: жінка застрелила чоловіка і поранила доньку
  • Вбивство на Рівненщині: жінка застрелила чоловіка і поранила доньку
Біля Рівного жінка застрелила чоловіка та ледь не вбила доньку / 5 фотографий

її стан лікарі оцінили як стабільний, а дівчинку забрали на операцію.

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Поліція розпочала досудове розслідування за фактами умисного вбивства та замаху на умисне вбивство малолітньої дитини.

Вбивство на Одещині

1 вересня в Одеській області п’яний чоловік прийшов додому до свого роботодавця, щоб вирішити конфлікт з грошима.

Під час суперечки іноземець схопив мисливську рушницю і вистрілив в бік господаря будинку, від чого той помер на місці.

Джерело: Нацполіція

Фото: Нацполіція

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