Вбивство на Рівненщині: жінка застрелила чоловіка і поранила доньку

У Рівненській області жінка застрелила чоловіка та поранила 13-річну доньку. До цього вона сама намагалася вчинити самогубство.
За даними поліції, у будинку, де мешкала сім’я, вночі пролунали постріли. 45-річний чоловік загинув на місці, а дівчинку з множинними проникаючими пораненнями грудної клітки госпіталізували.
– Потерпілий ще зміг зателефонувати до батька, який викликав поліцію. Однак від спричинених травм 45-річний власник будинку загинув, – додали у Нацполіції.
Маму дівчинки забрали до лікарні із різаними ранами рук та кульовим пораненням у скроню без свідомості.
її стан лікарі оцінили як стабільний, а дівчинку забрали на операцію.
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Поліція розпочала досудове розслідування за фактами умисного вбивства та замаху на умисне вбивство малолітньої дитини.
Вбивство на Одещині
1 вересня в Одеській області п’яний чоловік прийшов додому до свого роботодавця, щоб вирішити конфлікт з грошима.
Під час суперечки іноземець схопив мисливську рушницю і вистрілив в бік господаря будинку, від чого той помер на місці.