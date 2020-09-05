Поблизу ТРЦ NewWay на Позняках двоє молодиків напали на священника.

Пізно ввечері, 4 вересня, двоє чоловіків у стан алкогольного сп’яніння побили священника неподалік Парку Партизанської слави.

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За словами лікарів, постраждалий отримав серйозні травми, до того він нещодавно пережив інсульт.

Правоохоронці одразу спіймали молодиків, але священнослужитель відмовився писати заяву про напад та побиття, сказавши, що Бог їм суддя.











Бог їм суддя: у Києві побили священника, а він відмовився писати заяву / 3 фотографии

Надзвичайні події

Близько опівночі на залізничній станції Яківці під Полтавою потяг збив 18-річного хлопця.

Машиніст зробив екстрене гальмування, але поїзд не встиг повністю зупинитись. Молодий хлопець помер на місці через травмування голови.

Мешканці зазначають, що молодик або не почув потягу, або хотів закінчити життя самогубством.

Джерело: Київ оперативний

Фото: Київ оперативний