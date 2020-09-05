На Тернопільщині працівникам Державної фіскальної служби було повідомлено про підозру у розтраті вилученого майна, а саме близько 60 тонн алкоголю.

Нацполіція Тернопільської області підозрює керівника одного з управлінь ДФС, керівників та заступників відділів, слідчого та інспектора.

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За даними правоохоронців, підозрювані, зловживаючи своїм службовим становищем, передали на знищення 60 тонн алкогольних напоїв приватному підприємству. За рішенням суду товар повинні були передати на технічну переробку спеціалізованому Держпідприємству.

Експертизою було встановлено, що внаслідок такого знищення державний бюджет втратив понад 120 тис. грн.

Підозрюваним повідомили про підозру за ст. 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), ст. 28 (Вчинення злочину групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією) та ст. 382 (Невиконання судового рішення) КК України.











Керівників ДФС Тернопільщини звинувачують у розтраті 60 тонн вилученого алкоголю / 3 фотографии

Ліквідація ДФС

Державна фіскальна служба буде ліквідована до кінця 2020 року. Прем’єр-міністр Денис Шмигаль наголосив, що це умова для другого траншу маркофінансової допомоги від МФВ для України.

Уряд має час до кінця 2020 року, щоб затвердити концепцію реформування ще і Державної податкової служби.