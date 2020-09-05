У місті Оріхів Запорізької області чоловік поранив ножем чотирьох людей.

Один з потерпілих перебуває в важкому стані в місцевій лікарні у реанімаційному відділенні, ще трьох після надання медичної допомоги відпустили додому.

Бійка, яка переросла у різанину, виникла в місцевому кафе. Конфлікт почався між 35-річним чоловіком та групою його односельців.

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Чоловік у стані алкогольного сп’яніння дістав ніж і вдарив ним спочатку 18-річного хлопця у грудну клітину, а потім ще трьох 17-річних юнаків, які отримали поранення кінцівок і тулуба.







Розмахував ножем у кафе: у Запорізькій області чоловік поранив чотирьох людей / 2 фотографии

Поліція вже відкрила кримінальне провадження за ч. 1 п. 15 (замах на злочин), ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) КК України. Чоловіку загрожує до 15 років ув’язнення.

Схожий конфлікт виник в Одесі, де чоловік вдарив молодого хлопця ножем у серце через відмову пригостити цигаркою.

На щастя, постраждалого вдалося врятувати.