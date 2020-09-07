Немає коронавірусу – немає місць: у швидкій відмовилися приймати хворого з пневмонією

На Київщині диспетчер швидкої допомоги відмовилася приймати виклик до хворого з діагностованою двосторонньою пневмонією через відсутність тесту на коронавірус.
Скандальна телефонна розмова, де сімейний лікар намагався викликати швидку до свого пацієнта, потрапила до мережі та обурила сотні мешканців області.
У Київському обласному центрі екстреної медичної допомоги про цей випадок дізналися лише завдяки соцмережам. Там переконують, що диспетчер просто “неправильно зрозумів” лікаря.
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Заповненість лікарень для госпіталізації пацієнтів з підозрою на Covid-19 прокоментували у МОЗ.
– Загалом у Київській області для госпіталізації таких пацієнтів виділено 825 ліжок. Станом на 5 вересня їхня завантаженість становила не більше 40% – у лікарнях перебувало 243 особи з підтвердженим діагнозом Covid-19 та ще 90 пацієнтів з підозрою. -повідомила заступник міністра охорони здоров’я Ірина Микичак.
На час проведення службового розслідування диспетчера було відсторонено від роботи.
Чоловіка із двосторонньою пневмонією вдалося врятувати: його було госпіталізовано до обласної лікарні, а тест на коронавірус показав негативний результат.
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Коронавірус у Києві
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