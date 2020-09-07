Немає коронавірусу – немає місць: у швидкій відмовилися приймати хворого з пневмонією

На Київщині диспетчер швидкої допомоги відмовилася приймати виклик до хворого з діагностованою двосторонньою пневмонією через відсутність тесту на коронавірус.

Скандальна телефонна розмова, де сімейний лікар намагався викликати швидку до свого пацієнта, потрапила до мережі та обурила сотні мешканців області.

У Київському обласному центрі екстреної медичної допомоги про цей випадок дізналися лише завдяки соцмережам. Там переконують, що диспетчер просто “неправильно зрозумів” лікаря.

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Заповненість лікарень для госпіталізації пацієнтів з підозрою на Covid-19 прокоментували у МОЗ.

– Загалом у Київській області для госпіталізації таких пацієнтів виділено 825 ліжок. Станом на 5 вересня їхня завантаженість становила не більше 40% – у лікарнях перебувало 243 особи з підтвердженим діагнозом Covid-19 та ще 90 пацієнтів з підозрою. -повідомила заступник міністра охорони здоров’я Ірина Микичак.

На час проведення службового розслідування диспетчера було відсторонено від роботи.

Чоловіка із двосторонньою пневмонією вдалося врятувати: його було госпіталізовано до обласної лікарні, а тест на коронавірус показав негативний результат.

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Коронавірус у Києві

Станом на 7 вересня коронавірус у Києві виявлено у понад 15 тис. осіб, з яких одужало 4 759.

Найбільше випадків фіксується у Дарницькому та Деснянському районах столиці.

У загальноукраїнській статистиці поширення Covid-19 Київ перебуває на другому місці після Львівської області.