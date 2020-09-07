Протягнув на капоті 500 метрів: у Херсоні чоловік на авто збив поліцейського

У Херсонській області чоловік збив поліцейського і протягнув його на капоті свого авто 500 метрів.
Правоохоронці приїхали до 48-річного чоловіка додому, щоб провести обшук в рамках кримінального провадження за фактом зберігання наркотиків.
Під час обшуку господар квартири сів у машину і хотів втекти, скоївши наїзд на старшого лейтенанта.
24-річний поліцейський отримав тілесні ушкодження, а зловмисник зник.
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Незабаром було встановлено, що чоловік намагається покинути межі області. Він був затриманий на 11-му кілометрі від стаціонарного поста Пасат на автотрасі Херсон-Джанкой-Феодосія.
Чоловікові пред’явили звинувачення за ч.2 ст. 345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу. Він перебуває в СІЗО.
Йому загрожує покарання у вигляді обмеження волі на строк до п’яти років або позбавлення волі на той самий строк.
У Дніпрі водій провіз на капоті поліцейського
Подібний випадок стався в Дніпрі в листопаді минулого року. Тоді поліцейський зупинив автомобіль, який не пропустив людину на пішохідному переході.
Він зробив водієві зауваження. У відповідь на це 30-річний чоловік почав рух і близько 30 метрів провіз поліцейського на капоті.
Поліцейський отримав забої обох ніг.