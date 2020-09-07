У Херсонській області чоловік збив поліцейського і протягнув його на капоті свого авто 500 метрів.

Правоохоронці приїхали до 48-річного чоловіка додому, щоб провести обшук в рамках кримінального провадження за фактом зберігання наркотиків.

Під час обшуку господар квартири сів у машину і хотів втекти, скоївши наїзд на старшого лейтенанта.

24-річний поліцейський отримав тілесні ушкодження, а зловмисник зник.

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Незабаром було встановлено, що чоловік намагається покинути межі області. Він був затриманий на 11-му кілометрі від стаціонарного поста Пасат на автотрасі Херсон-Джанкой-Феодосія.

Чоловікові пред’явили звинувачення за ч.2 ст. 345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу. Він перебуває в СІЗО.

Йому загрожує покарання у вигляді обмеження волі на строк до п’яти років або позбавлення волі на той самий строк.







Протягнув на капоті 500 метрів: у Херсоні чоловік на авто збив поліцейського / 2 фотографии

У Дніпрі водій провіз на капоті поліцейського

Подібний випадок стався в Дніпрі в листопаді минулого року. Тоді поліцейський зупинив автомобіль, який не пропустив людину на пішохідному переході.

Він зробив водієві зауваження. У відповідь на це 30-річний чоловік почав рух і близько 30 метрів провіз поліцейського на капоті.

Поліцейський отримав забої обох ніг.