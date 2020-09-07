Пограбування в Ужгороді: підліток напав на АЗС

В Ужгороді хлопець з пістолетом напас на АЗС на вул. Заньковецькій. Повідомлення у поліцію надійшло близько 3.45.

Нападником виявився неповнолітній ужгородець. Поліція розпочала розслідування за цим фактом.

За словами жінки-оператора автозаправки, до приміщення увірвався чоловік у масці, озброєний пістолетом, і наказав віддати йому грошові кошти. Забравши з каси виручку в сумі 2 500 гривень, нападник утік.

– Затримали фігуранта справи в місті Іршава, де він гостював у своїх знайомих. Речовий доказ – пневматичний пістолет і частково гроші вилучено, – зазначили в поліції.











Увірвався в масці і з пістолетом: в Ужгороді підліток пограбував заправку / 3 фотографии

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Слідчі також перевіряють затриманого на причетність до скоєння інших злочинів на території міста та області.

Пограбування в Одесі

У середині серпня в Одесі двоє чоловіків пограбували свого знайомого, у якого гостювали. Вони побили його, зв’язали та викрали гроші, комп’ютер та старовинні ікони.

Аби уникнути відповідальності, зі здобутим майном, обидва вирушили до столиці.