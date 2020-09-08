На Донбасі двоє військових підірвалися на міні

У Донецькій області двоє українських військових зі складу операції об’єднаних сил підірвалися на протипіхотній міні ПМН-2.
Військовим оперативно надали першу медичну допомогу та госпіталізовали до лікарні.
Стан здоров’я військовослужбовців оцінюється як задовільний.
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На місці події працює керівний склад бригади та робоча група військової служби правопорядку ЗС України.
На Донбасі загинули двоє військових
6 вересня під час евакуації особового складу, обходячи вогнище вогню в сірій зоні, двоє військовослужбовців ЗСУ підірвалися на невідомому вибуховому пристрої.
Трагедія сталася на мінному полі бойовиків.
5 вересня військові були відрізані полум’ям від решти особового складу в районі Верхньоторецького. Їх вважали зниклими безвісти.
Джерело: оперативно-тактичне угруповання Схід