У Балуха тяжка черепно-мозкова травма, його прооперували

У екс-в’язня Кремля Володимира Балуха тяжка черепно-мозкова травма, через що лікарі зробили йому операцію на голові.

Про це біля Київської лікарні швидкої медичної допомоги повідомила співголова фракції Європейська солідарність Ірина Геращенко.

Стан Балуха стабільно тяжкий, нині він перебуває у реанімації без свідомості, додала вона.

Лікарі поки що не прогнозують, коли Балух може прийти до тями, та зазначають, що проблемою є те, що нині невідомо, скільки колишній політв’язень перебував без свідомості до госпіталізації.

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Справа про побиття Балуха

8 вересня про побиття Балуха повідомив інший колишній російський політв’язень Олег Сенцов.

Поліція розпочала кримінальну справу за фактом заподіяння тілесних ушкоджень екс-в’язневі Кремля.

Правоохоронці знайшли сумку з речами Балуха та встановили людей, з яким спілкувався колишній політв’язень.

Фото: Олександр Вакуленко