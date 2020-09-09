Став на порозі і нікого не впускав – син підпалив батьківську хату

У селі Гута-Межигірська Вишгородського району Київщини син підпалив хату через сварку з мамою.

Вогонь спалахнув у середині будівлі, сусіди кинулися воду носити відрами, йдеться у сюжеті Надзвичайних новин.

Будинок підпалив його єдиний мешканець 32-річний Павло. Сюди він переїхав кілька років тому до бабусі. Але старенька не витримала і втекла від онука.

– Натерпілася, натерпілися, він перед цим три дні не давали жити з дочкою. Нічого нам не помагав, а крав, наркотики вживав, – розповідає бабуся Марія Федорівна.

Того дня до Павла із Києва приїхала мати і привезла продукти. Між ними виникла сварка. Чоловік почав погрожувати, а тоді вирішив показати свій норов – забрав усі свої речі і підпалив хатину.

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Чоловік став на порозі і нікого не впускав усередину.

Палій навіть втікати нікуди не став. Слідчі затримали його одразу, як пожежники приборкали полум’я.

Марія Федорівна з онуком мучилася останні три роки. Павло любить заглянути у чарку, вживає наркотики. Роботу хоч і знаходив, але все закінчувалося після першої зарплати. Напивався, погрожував і нікому не давав спокою.

Павло через свою витівку вже сидить у СІЗО.

– На даний час особі повідомили про підозру, йому обрана міра заходу тримання під вартою терміном на 60 діб. Він відмовився від дачі будь-яких пояснень, – розповіла заступниця керівника слідчого відділення Вишгородського відділу поліції Єлизавета Ковбаса.

Перші емоційні зриви у Павла почалися ще під час служби в АТО. Коли повернувся, його родина сподівалася, що у селі, без наркотиків та міської спокуси, чоловік виправиться. Тепер йому загрожує 10 років в’язниці.

Пожежа у Житомирській області

Під час пожежі у селі Закутенці Бердинчівського району Житомирщини травми отримав 7-річний хлопчик.

Його з отруєнням продуктами горіння та опіками верхніх і нижніх кінцівок госпіталізовано до районної лікарні.

Стан хлопчика, який отримав травми, задовільний. Пожежа знищила сінник та 10 тон сіна.