У Вінниці чоловік інсценував напад на себе, щоб не повертати борг

У Вінниці поліція викрила чоловіка, який імітував розбійний напад на себе, щоб не віддавати знайомому $15 тис. боргу.

34-річний вінничанин вигадав історію про злочин та повідомив знайомого, якому заборгував.

– Він заявив, що його поранив ножем незнайомець та відібрав сумку з грошима, – повідомила поліція Вінниці.

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Історія виглядала правдоподібною, чоловік мав поріз на шиї, кажуть у поліції. Але знайомий, який прийшов за грішми, викликав поліцію

Слідчо-оперативна група поліції звернула увагу на поранення, яке було не глибоким та незначним. У його авто знайшли сумку і ніж, яким чоловік порізав сам собі шию.

Вінничанин плутався у показах, не міг точно назвати місце злочину. Згодом зізнався, що інсценував розбійний напад, аби не віддавати борг.

Слідством відкрито кримінальне провадження за статтею Завідомо неправдиве повідомлення про вчинення злочину Кримінального кодексу України. Злочинцю загрожує до двох років позбавлення волі.

Шахрайство телефоном

У Києві зловмисник зателефонував жінці та повідомив, що її донька потрапила в ДТП і йому необхідні гроші для здійснення операції. Перелякана жінка віддала йому $5 тис., повідомляє поліція Києва.

Шахраєм виявився 32-річний уродженець Луганської області, який вже притягувався до кримінальної відповідальності за аналогічні злочини.

Джерело: Відділ комунікації поліції