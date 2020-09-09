У Запоріжжі на двох працівників поліції, які прибули на виклик про домашнє насильство, напала жінка. Внаслідок інциденту поліцейські отримали тілесні ушкодження.

До Хортицького відділення поліції надійшло повідомлення, що жінка у стані алкогольного сп’яніння б’є свою доньку та свариться.

Однак коли працівники поліції зайшли до приміщення, на них з кульковою ручкою в руках напала 55-річна власниця помешкання та почала наносити удари.

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В результаті інциденту поліцейські отримали тілесні ушкодження кінцівок.

За злочин жінку затримано за статтею 208 КПКУ. Також відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 345 ККУ (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу).

За це жінці загрожує обмеження або позбавлення волі на термін до п’яти років.

Нещодавно правоохоронці затримали 31-річного мешканця Херсона, який подорожував Україною з метою грабежу, а потім повертався до рідного міста, де збував незаконно добуте майно.

Однак під час останньої вилазки крадій пробрався до будинку співробітника поліції у селі Білогородка Київської області, звідки викрав зброю правоохоронця.