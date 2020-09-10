В Обухівському районі Київській області на околиці села підстрелили 31-літню жінку, яка у той час тримала на руках трирічного сина.

Вона зі знайомою пенсіонеркою відпочивали біля городу, коли отримала кулю. Її сина врятувало лише те, що він був непосидючим.

Водночас жінки не чули ні звуку вистрілу і не бачили нікого навколо. Поранену госпіталізували до лікарні, куля прошила їй живіт зсередини, операція тривала п’ять годин.

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За справу взялися правоохоронці. Вони віднайшли стрільця.

Ним виявися 40-річний чоловік, який приїхав до знайомого з карабіном Сайга. Власник зброї вирішив похизуватися нею та зробив два постріли. Одна з куль пролетіла 1,5 км та влучила у жінку.

Чоловік визнає свою провину та готовий допомагати постраждалій. Якщо версія з випадковим влучанням правдива, він проведе за ґратами два роки або отримає покарання у вигляді виправних робіт.

Стрілянина у Київській області

У місті Українка Київської області невідомі влаштували стрілянину в кафе.

Вони приїхали на авто та відкрили вогонь.

У результаті троє людей отримали поранення.