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Факти / Надзвичайні події

На Вінниччині жінка потрапила під жатку комбайна

На кукурудзяному полі біля села Дружелюбівка Вінницької області 68-річна жителька Калинівки потрапила під жатку комбайна.

Бійці ДСНС за допомогою спецобладнання розібрали конструкцію жатки та вивільнили потерпілу. Наразі жінка перебуває у реанімаційному відділенні, – розповіли у ДСНС.

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Місцеве видання Вінницька хвиля пише, що причиною події став поганий слух жінки. Вона не почула, коли комбайн почав до неї наближатися.

Водій швидко зреагував та загальмував, проте жінка встигла отримати тяжкі травми.На Вінниччині жінка потрапила під жатку комбайна

На Житомирщині під час  пожежі травмувався 7-річний хлопчик

У Житомирській області в селі Закутенці Бердинчівського району сталося загоряння господарчої споруди. Під час самостійного гасіння пожежі травми отримав 7-річний хлопчик.

Його з отруєнням продуктами горіння та опіками верхніх і нижніх кінцівок госпіталізовано до районної лікарні.

Джерело: ДСНС

Фото: ДСНС

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