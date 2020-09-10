Пропонував роботу: 26-річний одесит ошукав десятки моряків на $80 тис.

У Хмельницькому поліція затримала 26-річного мешканця Одеси, який систематично ошукував українських моряків, нажившись майже на $80 тис.

– Затриманому вдалося ошукати щонайменше 30 моряків. Кожна порожня обіцянка коштувала від $1 500 до $4 700, – йдеться у повідомленні.

Колишній працівник агенства з працевлаштування моряків на іноземні судна, вдаючи із себе директора, вимагав від чоловіків грошову винагороду за “хороше місце роботи”.

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Горе-директору оголосили підозру у шахрайстві за ч. 2 ст. 190 КК України.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до трьох років. Слідство триває.

Наркотики в порту Одеси

9 вересня в Одесі силовики СБУ виявили 112 кг кокаїну, розфасованого у контейнери з бананами з Еквадору.

Загалом було вилучено 100 брикетів наркотиків.

На більшості з них є маркування з літер та цифр, що доводить зв’язок із певним наркосиндикатом.