Двох співробітників Служби безпеки України підозрюють у розголошенні державної таємниці.

За винагороду вони передавали замовникам інформацію, зокрема про наявність контррозвідувальних та оперативно-розшукових справ.

Прокуратура Київської області повідомила їм про підозру за ч. 2 ст. 28 та ч. 1 ст. 328 КК України.

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За розголошення держтаємниці співробітникам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі від двох до п’яти років.

Легалізували бойовиків “ДНР”

У Донецькій області співробітники Служба безпеки України викрила працівників територіальних сервісних центрів, які незаконно видавали документи українського зразка для мешканців тимчасово окупованих території, часто без особистої присутності останніх.

Серед їхніх клієнтів були і чиновники та бойовики так званої ДНР.

Правоохорнці відкрили кримінальне провадження.

Джерело: Прокуратура Київської області

Фото: СБУ