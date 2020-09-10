Поліція Запоріжжя виявила спробу масової зміни виборчих адрес з метою фальсифікації місцевих виборів.

Учасникам було запропоновано грошову винагороду за зміну місця голосування.

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– 9 вересня до Дніпровського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області надійшло повідомлення про факт масового підвезення громадян до Запорізького відділення ведення реєстру виборців з метою зміни виборчої адреси, – повідомляє поліція.

За даними Нацполіції, координацію усіх учасників вів 29-річний мешканець Запорізької області. Починаючи з 5 вересня свої виборчі адреси вже змінили понад 400 жителів Запоріжжя.

Під час опитування громадян у Запорізькому відділенні ведення реєстру виборців правоохоронці виявили, що усі учасники хочуть змінити адресу голосування на місцевих виборах з основного місця проживання у Запоріжжі до інших населених пунктів, які розташовані у районі. Про причини таких дій усі висловлювались сплутано та не чітко.

За якого кандидата потрібно буде проголосувати на місцевих виборах, учасники не повідомили, оскільки цю інформацію їм мали сказати додатково.

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Правоохоронці відкрили справу за ст. 158 (Надання неправдивих відомостей до органу ведення Державного реєстру виборців або фальсифікація виборчих документів, документів референдуму, підсумків голосування або відомостей Державного реєстру виборців) КК України.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення про підозру організатору та громадянам, які погодились стати учасниками та дали неправдиві відомості.