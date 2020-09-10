Видалили гематому – Сенцов розповів про стан Балуха

Колишній бранець Кремля Володимир Балух, на якого нещодавно скоїли напад, переніс операцію на голові. Зараз він перебуває у медикаментозному сні.
Поруч з Балухом постійно перебуває медсестра, розповів колишній політв’язень Олег Сенцов.
– Балух не у комі, він в медикаментозному сні. Його ввели у цей сон, щоб він відійшов від операції, на якій, видаляли гематому, – зазначив він.
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Екс-політв’язень Євген Панов, який останнім бачив Балуха, розповів, що у Гідропарку Балух мав конфлікт з якоюсь кампанією через українську мову.
Побиття Балуха
8 вересня невідомі побили колишнього політв’язня Володимира Балуха.
Поліція розпочала кримінальну справу. Поліцейські встановили коло осіб, з якими він спілкувався до події.
Також правоохоронці заявили про створення слідчої групи з найдосвідченіших та висококваліфікованих працівників, які встановлюють усі обставини побиття Балуха.
Джерело: Все про єдинорогів