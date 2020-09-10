Видалили гематому – Сенцов розповів про стан Балуха

Колишній бранець Кремля Володимир Балух, на якого нещодавно скоїли напад, переніс операцію на голові. Зараз він перебуває у медикаментозному сні.

Поруч з Балухом постійно перебуває медсестра, розповів колишній політв’язень Олег Сенцов.

– Балух не у комі, він в медикаментозному сні. Його ввели у цей сон, щоб він відійшов від операції, на якій, видаляли гематому, – зазначив він.

Читайте: На ШВЛ і без свідомості: що відомо про стан Балуха

Екс-політв’язень Євген Панов, який останнім бачив Балуха, розповів, що у Гідропарку Балух мав конфлікт з якоюсь кампанією через українську мову.

Побиття Балуха

8 вересня невідомі побили колишнього політв’язня Володимира Балуха.

Поліція розпочала кримінальну справу. Поліцейські встановили коло осіб, з якими він спілкувався до події.

Також правоохоронці заявили про створення слідчої групи з найдосвідченіших та висококваліфікованих працівників, які встановлюють усі обставини побиття Балуха.

Джерело: Все про єдинорогів