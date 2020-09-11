У Житомирській області через падіння дельтаплану загинув пілот.

Вранці 11 вересня до Державної служби надзвичайних ситуацій надійшло повідомлення про те, що на поле між смт Народовичі та селом Яжберень впав дельтаплан.

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За даними ДСНС, літальний апарат здійснював обробку поля з соняшником, проте пілот не впорався з керуванням, внаслідок чого дельтаплан впав. Чоловік загинув на місці.

Наразі встановлюються усі обставини падіння.











На Житомирщині впав дельтаплан, пілот загинув / 3 фотографии

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