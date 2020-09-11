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Факти / Надзвичайні події

На Житомирщині впав дельтаплан, пілот загинув

У Житомирській області через падіння дельтаплану загинув пілот.

Вранці 11 вересня до Державної служби надзвичайних ситуацій надійшло повідомлення про те, що на поле між смт Народовичі та селом Яжберень впав дельтаплан.

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За даними ДСНС, літальний апарат здійснював обробку поля з соняшником, проте пілот не впорався з керуванням, внаслідок чого дельтаплан впав. Чоловік загинув на місці.

Наразі встановлюються усі обставини падіння.

  • падіння дельтаплану
  • падіння дельтаплану
  • падіння дельтаплану
  • падіння дельтаплану
  • падіння дельтаплану
  • падіння дельтаплану
На Житомирщині впав дельтаплан, пілот загинув / 3 фотографии

Надзвичайні події Житомирщини

У Коростенському районі потяг відтяв ноги 9-річній дівчинці. Дитина вранці до школи пішла напростець через залізничні колії. Щоби не обходити потяг з 60-ти вагонів, вирішила пролізти під одним із них. Саме у цей момент поїзд рушив та травмував дівчину.

Джерело: ДСНС

Фото: ДСНС

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