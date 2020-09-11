У Бразилії аборигени застрелили з лука експерта з диких племен

Експерта з ізольованих племен 56-річного Ріелі Франціскато вбили з лука аборигени у Бразилії.
Він помер у віддаленому районі штату Рондонія, коли спостерігав за життям племені.
Франціскато обстріляли з луків, коли ті підійшли до групи стоянки племені. Науковець, якого супроводжували поліцейські, спробував сховатися за автомобілем, але його поранили стрілою у груди. Вона влучила йому вище серця.
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Вчений приїхав поспостерігати за племенем, відомим як ізольована група на річці Каутарі. Вони вважалися мирними, але назустріч вченим вийшло п’ять озброєних людей, які назвалися Загоном війни і почали стріляти.
Франціскато запросили в цей район у Бразилії через загострення конфліктів з ізольованими племенами. В останні роки, місцеві фермери знищили велику ділянку тропічного лісу, де мешкає плем’я.
Вижив після падіння у прірву
Футболіст бразильського клубу Флуміненсе Енріке вижив після падіння його авто у 200-метрову прірву.
Джип Land Rover при падінні кілька разів перекинувся. Енріке отримав незначні травми і був у свідомості до моменту приїзду рятувальників.