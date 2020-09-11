У Бразилії аборигени застрелили з лука експерта з диких племен

Він помер у віддаленому районі штату Рондонія, коли спостерігав за життям племені.

Експерта з ізольованих племен 56-річного Ріелі Франціскато вбили з лука аборигени у Бразилії.

Франціскато обстріляли з луків, коли ті підійшли до групи стоянки племені. Науковець, якого супроводжували поліцейські, спробував сховатися за автомобілем, але його поранили стрілою у груди. Вона влучила йому вище серця.

Вчений приїхав поспостерігати за племенем, відомим як ізольована група на річці Каутарі. Вони вважалися мирними, але назустріч вченим вийшло п’ять озброєних людей, які назвалися Загоном війни і почали стріляти.

Франціскато запросили в цей район у Бразилії через загострення конфліктів з ізольованими племенами. В останні роки, місцеві фермери знищили велику ділянку тропічного лісу, де мешкає плем’я.