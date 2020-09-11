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Факти / Надзвичайні події

В Івано-Франківській області люди перекрили трасу – сотні авто стоять у заторі

11 вересня рух на дорозі регіонального значення Н-10 Стрий-Чернівці-Мамалига, у Калуському районі Івано-Франківської області, ускладнено через мешканців села Боднарів, які перекрили трасу.

Люди влаштували мітинг на дорозі через відмову ставати частиною Калуської ОТГ, вони хочуть створити власну Боднарівську ОТГ.

Таким чином громадяни хочуть звернути увагу на себе на закликати владу регіону до діалогу.

Мітинг Івано-Франківськ

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Через це на ділянці траси виник затор, сотні авто не можуть рухатися далі.

Нині на місці події працює поліція, яка забезпечує громадський порядок.

Калуш Карта

Реформа децентралізації в Україні

З 2014 року в Україні почалася реформа децентралізації, головною метою якою є передання влади з центральних органів влади місцевим.

Територіальний перерозподіл, ліквідація старих адміністративно-територіальних одиниць та створення ОТГ є частиною цього процесу.

У липні Рада підтримала поділ України на 138 нових районів, однак мешканці не всіх населених пунктів сприйняли нововведення позитивно.

Джерело: Нацполіція

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