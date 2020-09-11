СБУ затримала посадовців Поліської митниці, які організували корупційну схему під час розмитнення авто та своїми незаконними діями завдали країні збитків на суму понад 100 млн грн.

Вони оформлювали транспортні засоби, придбані за кордоном, із значним заниженням їхньої вартості.

СБУ провела обшуки на митних постах та за місцем проживання фігурантів. Вони вилучили документацію та техніку.

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Занижували вартість авто під час легалізації: СБУ затримала митників / 3 фотографии

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України. Нині слідство триває.

Хабарники у Черкаській області

У Черкаській області СБУ викрила прокурора і поліцейського, які підбурювали підприємця відкрити незаконні гральні заклади.

Крім того, вони займалися хабарництвом, вимагаючи $500 за відкриття одного закладу.

Правоохоронці затримали їх та відкрили кримінальне провадження.