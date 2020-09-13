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Потрібно буде стратити: розстріл поліцейських у США привернув увагу Трампа

У США два заступники шерифа округу Лос-Анджелес були госпіталізовані в критичному стані після того, як у суботу, 12 вересня, ввечері їх розстріляли прямо в машині.

Офіс шерифа опублікував коротке відео нападу.

Правоохоронці – жінка і чоловік – сиділи в патрульній машині, коли до них підійшов зловмисник і відкрив вогонь. Після атаки чоловік втік.

Інцидент навіть привернув увагу президента Дональда Трампа, який попросив помолитися за поранених і написав, що злочинцеві може загрожувати страта.

– Якщо вони помруть, повинен бути швидкий смертельний вирок для вбивці. Тільки так можна це зупинити!, – написав Дональд Трамп у Twitter.

Потрібно буде стратити: розстріл поліцейських у США привернув увагу Трампа

Читайте: Його могли вбити: Трамп захистив підлітка, який розстріляв учасників протесту

У США зросла кількість убивств

Смертельні випадки із застосуванням вогнепальної зброї – це повсякденне явище для США, і країна є світовим лідером з масових вбивств людей.

З травня до червня 2020 року кількість вбивств у 20 великих містах США збільшилася на 37% у річному вимірі.

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